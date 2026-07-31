Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Испании Педро Санчесом в связи с миграционной ситуацией в Сеуте и выразил готовность оказать Мадриду необходимую помощь, в том числе через европейское агентство Frontex.

По словам французского лидера, он приветствует сотрудничество Испании с Марокко, благодаря которому только за один день из Сеуты в Марокко были возвращены более 40 тыс. человек.

Макрон сообщил, что поручил министру внутренних дел Франции при необходимости усилить контроль на франко-испанской границе. Для этого уже задействованы четыре мобильных подразделения, авиация и беспилотники.

Президент Франции подчеркнул, что эти меры дополняют совместные действия Парижа и Мадрида по борьбе с нелегальной миграцией, реализуемые с 2020 года, а также способствуют выполнению общеевропейской миграционной политики.

В завершение Макрон вновь выразил солидарность с Испанией, ее правительством и народом.