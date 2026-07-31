Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс провели телефонный разговор.

«Обсудили результаты нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне — положительной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО, а именно перехватчики для Patriot против баллистики, остается основным приоритетом.

Также говорили о последствиях российской войны для мировых рынков. Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины», — написал Зеленский.