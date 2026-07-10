Президент США Дональд Трамп лично участвует в обсуждении деталей строительства нового бального зала в Белом доме, включая стоимость строительных материалов. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, 4 марта Трамп подключился к переговорам по проекту, который реализуется в Восточном крыле Белого дома. Президент, имеющий многолетний опыт в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса, внимательно следит за ходом работ и принимает участие в обсуждении ключевых технических и финансовых вопросов.

Как отмечает газета, Трамп лично принимал участие в обсуждении стоимости бетона для строительства нового бального зала в Белом доме. Он также контролировал проектирование вертолётной площадки, реконструкцию подъездной дороги и портика, обсуждал стоимость каменных работ и предлагал изменения в системе дренажа.

По данным The Washington Post, глава Белого дома не скрывает своей личной вовлечённости в проект и регулярно демонстрирует посетителям планы будущего бального зала и других объектов, строительство которых ведётся на территории президентской резиденции.