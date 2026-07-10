Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о самой масштабной реструктуризации в своей истории. Компания намерена сократить модельный ряд почти вдвое, а количество вариантов комплектаций автомобилей — на 75%, чтобы снизить производственные затраты и повысить эффективность.

О планах после заседания наблюдательного совета сообщил генеральный директор концерна Оливер Блуме. По его словам, оптимизация должна упростить производственные процессы и помочь компании справиться с падением прибыли.

Во втором квартале 2026 года Volkswagen реализовал по всему миру менее 2,1 млн автомобилей, что на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно сильное снижение зафиксировано на китайском рынке, где продажи упали на 36,6%. Среди причин компания называет усиление конкуренции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины и снижение рентабельности производства электромобилей.

Ранее СМИ сообщали, что руководство концерна также рассматривает возможность сокращения около 100 тысяч рабочих мест по всему миру — более 15% от общей численности персонала, а также закрытия четырех заводов в Германии. Однако в опубликованном плане эти меры официально не подтверждаются.

На фоне обсуждения реформ у штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге прошла акция протеста, организованная профсоюзом IG Metall. Аналогичные митинги состоялись еще на нескольких предприятиях концерна, включая заводы брендов Audi, Porsche и MAN.