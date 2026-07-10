ЕС согласовал смягченную версию запрета на выдачу виз российским военнослужащим в рамках обсуждаемого 21-го пакета санкций против России, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Изначально Еврокомиссия предлагала запретить въезд всем гражданам России, служившим в армии или участвовавшим в войне против Украины. Однако после возражений Франции, Италии и Греции ограничения сузили: теперь они будут касаться только краткосрочных виз для лиц, которые непосредственно участвовали в боевых действиях после февраля 2022 года. Запрет также планируют распространить на участников нерегулярных формирований, действующих в интересах России.

При этом сам факт службы в армии не станет основанием для отказа в визе. Франция и Италия указали, что обязательный призыв в России мог привести к необоснованным ограничениям для срочников. Новая редакция также предусматривает исключения по гуманитарным причинам, в интересах государства или для выполнения международных обязательств. Такие визы будут действовать только в стране ЕС, которая их выдала.

Разногласия сохраняются и по другим положениям 21-го пакета. В частности, страны ЕС спорят о потолке цен на российскую нефть, перевозке российского СПГ и ряде отраслевых исключений. По данным Euractiv, в Брюсселе не исключают, что пакет санкций не удастся согласовать в намеченный срок.