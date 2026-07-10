Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинское общество пересмотреть отношение к героизации Украинской повстанческой армии (УПА), подчеркнув, что историческая правда должна стать основой для примирения между Варшавой и Киевом.

Туск отметил, что рассчитывает на «отрезвление» украинской стороны, а также призвал сдерживать чрезмерные эмоции в самой Польше.

«Я хочу обратиться ко всем порядочным, умным, ответственным украинцам. Помните, что великое европейское сообщество опирается на правду», — заявил польский премьер.

По словам главы польского правительства, именно историческая правда является необходимым фундаментом для укрепления отношений между двумя странами и достижения взаимного примирения.