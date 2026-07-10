Вероника Зонабенд, супруга Рубена Варданяна, продолжает раскручивать тему «женской гуманитарной миссии». По её плану, эта миссия должна отправиться в Баку, посетить, разумеется, «армянских пленных» во главе с её мужем, передать им от семей разрешённые вещи и, самое главное, привлечь внимание. Госпожа Зонабенд уже отправила соответствующее обращение властям Армении, омбудсмену Азербайджана, международным организациям, включая МККК и Евросоюз.

Оставим в стороне, что подключение к теме МККК скорее сыграет в минус, чем в плюс: эта организация в Азербайджане скомпрометировала себя настолько, что любое упоминание о ней вызывает понятную реакцию. И уж точно поддержка «семейной инициативы» госпожи Зонабенд со стороны МККК не поможет отправить эту самую «женскую гуманитарную миссию» в Баку.

Впрочем, если уж быть до конца откровенными, шансы на реализацию этой идеи нулевые. Слишком уж сильно «наследил» её супруг, причём не только в Азербайджане.

Этот кремлёвский олигарх-провокатор, если кто забыл, находится под санкциями в Украине. Как хорошо знают в Киеве, его транспортные компании активно использовались для военной логистики на начальном этапе российской агрессии, в том числе для перевозки оружия и военного оборудования.

1 сентября 2022 года Варданян эффектно порвал перед камерами свой российский паспорт и перебрался в Карабах, в ту его часть, где стояли российские миротворческие силы. Как знают люди, проделать такой трюк без позволения Москвы было практически невозможно. РМК контролировали «Лачинский коридор» и никаких «нежелательных персон» просто не пропустили бы.

А в Ханкенди господин Варданян развернулся по полной программе.

Здесь нужно пояснение. Уже осенью 2020 года, после того как Армения проиграла войну, всем думающим экспертам стало понятно, что проект «миацума» закончен. Однако Варданян явно стремится к его перезапуску. Он организует в Ханкенди митинги под сепаратистскими лозунгами, причём массовку привозят из Еревана — в самом Карабахе желающих участвовать в этих шоу слишком мало. Дальше — больше. Именно Варданян причастен к перевозке через «Лачинский коридор» и призывников, и оружия. И это ещё не всё.

В апреле 2023 года Азербайджан ставит погранично-пропускной пункт в Лачине и замыкает кольцо своей государственной границы. Верхушка сепаратистов тут же завопила о «блокаде» — при том, что гуманитарные грузы Азербайджан пропускал. Затем из Баку в Ханкенди отправляют колонну с гуманитарным грузом — мукой, хлебобулочными изделиями и т. д. Но «голодающие» карабахские армяне устраивают пикет на Агдамской дороге и колонну не пропускают. Общественность в шоке: здесь ещё не видели голодающих, которые бы отказывались от еды только потому, что её привезли не по той дороге.

И, наконец, апофеоз. Находясь в Ханкенди, Рубен Варданян призывал к созданию новой террористической организации «Немезис-2». Первая армянская террористическая группа «Немезис», напомним, занималась убийствами членов правительств АДР и Османской империи. На сей раз Варданян планировал устроить серию убийств азербайджанских дипломатов, высших госчиновников и членов их семей. И уже потом призывал к «партизанской войне». Желающих участвовать в этой войне нашлось немного, но вот схроны с оружием после сентября 2023 г. в Карабахе обнаруживали регулярно.

Всё это, напомним, было доказано в суде. И теперь Варданян отбывает двадцатилетний срок. И вот интересно, чего пытается добиться его супруга при помощи своей «женской гуманитарной миссии»? Она действительно рассчитывает, что при помощи бабской истерики добьётся освобождения своего супруга-террориста? Или просто отрабатывает роль?

В любом случае за Варданяном тянется слишком впечатляющий «хвост», чтобы такого рода «акции» имели хоть какое-то влияние и шансы на реализацию.