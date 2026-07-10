Турция пока не будет участвовать в инициативе создания Банка по обороне, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), который на прошедшем 7-8 июля в Анкаре саммите НАТО решили учредить ряд стран — членов альянса. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По его данным, такое решение принято на основе стратегических и технических оценок, проведенных соответствующими ведомствами республики. Турецкие власти пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что наряду с Турцией о готовности участвовать в учреждении DSRB объявили Албания, Бельгия, Греция, Канада, Латвия, Люксембург, Румыния и Украина. Штаб-квартира финансового консорциума будет располагаться в Монреале, цель его создания — привлечение до $134 млрд на финансирование военных проектов, связанных с Украиной.