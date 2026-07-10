Руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Кнут Абрахам в очередной раз обвинил Азербайджан в «диктатуре», «систематическом подавлении независимых СМИ», «политической оппозиции» и «гражданского общества», наличии «более 300 политзаключённых», «игнорировании решений ЕСПЧ». Он призвал Баку либо выполнить ультиматум и освободить всех «политических», либо покинуть Совет Европы.

Официальная позиция Баку предельно ясна: вы нам не нужны. Сами не хотите честного сотрудничества, продолжаете обвинять Азербайджан и разговариваете в поучительном тоне, а теперь ещё удивляетесь, что вас посылают куда подальше.

В период 30-летней армянской оккупации азербайджанских территорий Баку неоднократно обращался в ПАСЕ с просьбой направить оценочные миссии на оккупированные земли. Ответ был неизменным: «ПАСЕ этим не занимается, это компетенция Минской группы ОБСЕ». Ни одной реальной миссии. Ни одного жёсткого решения. Ни одного серьёзного давления на оккупанта. Десятки резолюций оставались на бумаге, пока Армения грабила, минировала и проводила этнические чистки на азербайджанских землях. ПАСЕ фактически самоустранилась от защиты территориальной целостности признанного члена Совета Европы.

А после того, как Азербайджан в 2023 году восстановил свой суверенитет, те же европейские институты внезапно «загорелись» желанием «немедленно посмотреть Карабах». Письма, требования, визиты. Это уже даже не двойные стандарты — это лицемерие промышленного масштаба.

Абрахам и его коллеги прекрасно знают, как устроена система: резолюции ПАСЕ и Европарламента давно превратились в инструмент политического давления на страны, проводящие независимый курс. На государства, которые отказываются «плясать под дудку Брюсселя» и сдавать суверенитет в обмен на сомнительные «европейские ценности» по сниженной цене.

Азербайджан выбрал свой путь: путь суверенитета, диверсификации энергопоставок в Европу (страна покрывает определенную часть потребностей ЕС в газе), стратегического партнёрства с США, Турцией, странами Тюркского мира и прагматичных отношений с глобальными игроками. И это, похоже, больше всего раздражает тех, кто хочет видеть в Баку послушного клиента.

Обвинения в «диктатуре» и цифра «более 300 политзаключённых» звучат особенно цинично на фоне того, как те же европейские политики закрывают глаза на реальные массовые репрессии в других странах региона и даже внутри самой Европы. Азербайджан последовательно борется с радикализмом, иностранным финансированием НПО и деструктивными элементами, которые под видом «оппозиции» и «независимой журналистики» работают на внешние повестки — в том числе антиазербайджанские.

Да, в стране поддерживается жёсткий порядок. После 30 лет оккупации, двух войн, постоянных террористических угроз и попыток дестабилизации это не прихоть, а жизненная необходимость для сохранения государства и безопасности миллионов граждан. Азербайджан не собирается извиняться за то, что защищает свою территориальную целостность и конституционный строй.

Баку чётко дал понять: поучительным тоном с нами разговаривать не надо. Мы сотни раз видели ваши двойные стандарты в действии — и в Карабахе, и в энергетике, и в избирательном подходе к «правам человека».

Азербайджан продолжит свой путь — независимый, суверенный и успешный. Без менторства ПАСЕ, которая давно потеряла доверие в регионе. Те, кто хочет реального диалога и равноправного сотрудничества, — милости просим. А тем, кто приходит с ультиматумами и заготовленными резолюциями, ответим коротко и ясно: идите к чёрту.