ФСБ России заявила, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовило теракт с применением FPV-беспилотников на военном аэродроме Ростов-Центральный.

Российская спецслужба утверждает, что о подготовке теракта добровольно сообщил человек, который должен был стать его исполнителем. Это россиянин, которому украинская разведка пообещала денежное вознаграждение после подрыва. Он успел получить аванс в размере 20% от всей суммы.

Для теракта планировалось использовать 13 дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого составляла свыше одного килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте, заявили в ФСБ.

В ходе теракта, как утверждается, планировали разрушить инфраструктуру аэродрома, убить личный состав и подорвать авиапарк.