Глава управления по коммуникациям Бурханеттин Дуран сделал заявление, которое можно считать и ожидаемым, и сенсационным. По его словам, Турция стала одной из влиятельных сил мировой политики и играет ключевую роль в трансформации НАТО. Как пояснил Дуран, внешняя политика страны под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вышла за рамки регионального уровня и стала одной из влиятельных сил в мировой системе.

Проведение в Анкаре 36-го саммита НАТО наглядно продемонстрировало стратегическое положение Турции и ее международный авторитет. Дуран назвал саммит частью «исторического процесса», в ходе которого альянс обсуждает новую концепцию, способную определить будущую архитектуру глобальной безопасности, и подчеркнул:«Концепция «НАТО 3.0», направленная на усиление роли Европы в сфере обороны, ставит Турцию в центр этой трансформации. Турция играет роль, меняющую правила игры, благодаря своему интеллектуальному и военному потенциалу». Он также отметил, что Турция продолжает укреплять собственную оборонную промышленность, а решения, принятые в Анкаре, вновь подтвердили решающую роль Турции в мировой дипломатии и ее стремление к построению справедливого миропорядка.

Начистоту говоря, Дуран обозначил вслух то, что уже «имеет место быть», многие западные партнёры Турции предпочитали не замечать.

Турция стала членом Североатлантического альянса ещё в пятидесятые годы прошлого века. Её в общем-то считали ценным партнёром – за счёт контроля над проливами Босфор и Дарданеллы. Но смотрели свысока. Западные партнёры были уверены, что главная задача Турции – это выполнять то, что ей скажут «большие дяди». И до некоторого времени так оно и было. Более того, заигрывая с теми же курдами в Ираке, западные партнёры практически в открытую игнорировали интересы Турции, а когда в Анкаре возражали, на уровне «мозговых центров» запускались разговоры о возможном исключении Турции из альянса.

Но теперь очень многое изменилось. В это трудно поверить, но НАТО сегодня испытывает серьезный дефицит боевых возможностей – в основном за счёт сокращения армии и военных бюджетов на волне эйфории после падения Берлинской стены. В такой ситуации Турция с второй по мощи армией в альянсе– это уже не тот союзник, с которым можно безнаказанно портить отношения. Причём армия у Турции проверенная во множестве реальных конфликтов.

Свой бенефис переживает турецкий ВПК. На Западе не очень любят говорить об этом вслух, но турецкие беспилотники произвели фурор на оружейном рынке – и в военной тактике и стратегии. В экспортной линейке – боевые корабли и многое другое. Разрабатывается первый в мире беспилотный истребитель. И это не полный список.

Наконец, Турция обзавелась собственной сферой интересов. Прежде всего это Организация Тюркских государств. Но не только. Анкара наращивает свое влияние в Африке и строит базы в такой стратегической точке, как Африканский Рог. В её активе – последние события в Сирии. Турция активно действует в Ливии…

США первыми почувствовали эти изменения и уже выражают готовность вернуть Турцию в программу F-35. В Греции и Израиле – шок и трепет, но Анкара не особенно обращает на это внимание. Европейские страны придерживаются прежней политики, но уже явно неадекватной в сложившейся ситуации. Турция действительно выходит на глобальную роль, и игнорировать это по меньшей мере глупо.