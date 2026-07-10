Американский лидер Дональд Трамп повторяет ошибку 46-го президента США Джо Байдена, поскольку упускает возможность сделать шаги с целью урегулирования конфликта в Украине. Такое мнение выразил в статье обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

«Президент Дональд Трамп, по всей видимости, повторяет серьезную ошибку, допущенную его предшественником», — подчеркнул журналист.

Как он отметил, Байден осенью 2022 года не прислушался к совету занимавшего в то время пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который «рекомендовал активно добиваться дипломатического урегулирования».

Милли тогда отмечал, что «в ближайшие месяцы, скорее всего, ухудшится положение Украины на поле боя, а значит, и ее переговорные позиции». Однако Байден последовал совету других помощников, которые высказывались «против переговоров».

Как подчеркивается в публикации, в итоге Милли «оказался прав относительно развития событий в войне».

«Вопреки тому, какой позиции, по всей видимости, придерживается Белый дом, сейчас, похоже, относительно благоприятный момент, чтобы попытаться взять на себя инициативу в дипломатической сфере, — добавил обозреватель. — Более того, Трамп сократил прямую военную помощь Украине со стороны США, а Европа взяла на себя основную нагрузку. В связи с этим Вашингтон в большей степени подходит на роль посредника, чем это было при Байдене или даже в прошлом году».