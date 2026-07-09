За последние 24 часа Иран в срочном порядке отправил танкеры примерно с 11 млн баррелей нефти на фоне нового обострения отношений с США и угроз президента Дональда Трампа вновь ввести блокаду иранских портов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пять супертанкеров и один Suezmax вышли из иранских портов. Четыре судна передавали свои координаты в Оманском заливе, а ещё одно в четверг проходило через Ормузский пролив, свидетельствуют данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg.

Флотилия вышла в море после того, как американские военные второй день подряд нанесли удары по Ирану в ответ на недавние атаки Тегерана на суда. Это грозит сорвать хрупкое мирное соглашение между двумя странами. Новая нестабильность заставила других судовладельцев действовать осторожнее и практически остановила весь остальной видимый трафик через Ормуз.

Новые перебои всколыхнули нефтяной рынок: в четверг цены в Лондоне торговались вблизи отметки $79 за баррель, поднявшись почти на 9% за неделю.

11 млн баррелей примерно равны недельному объему довоенного экспорта Ирана, хотя непонятно, найдутся ли покупатели на эти партии. Ранее на этой неделе десятки миллионов баррелей иранской нефти фактически зависли на танкерах после того, как США отменили исключение из санкций, которое позволяло Тегерану продавать нефть.