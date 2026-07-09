Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию 6–7 июля 2026 года стал очередным показателем глубокого кризиса в армяно-российских отношениях. На фоне ускоренного дрейфа Еревана в сторону Евросоюза и сохраняющихся экономических ограничений со стороны Москвы армянское руководство попыталось стабилизировать хотя бы экономическую составляющую двусторонних связей. Однако итоги поездки оказались преимущественно символическими и не принесли практических прорывов.

О серьёзности намерений Еревана говорил уже состав делегации. Вместе с Пашиняном в Россию прибыли его заместитель Мгер Григорян, министр экономики Геворг Папоян, заместители профильных министерств, представители инфраструктурного блока и гендиректор Армянской АЭС. Центральным событием визита стала встреча с Михаилом Мишустиным на полях выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.

Тем не менее уже первые сигналы указали на прохладный приём. По данным российских и пророссийски настроенных армянских источников, официально заявленные полтора часа переговоров на деле оказались значительно короче. Примечательно и то, что Мишустин не поздравил Пашиняна с переизбранием на пост премьера — жест, который в дипломатической практике часто трактуется как отсутствие признания легитимности итогов выборов.

Экономический фон визита был не менее показательным. Главной причиной поездки оставалась острая необходимость снять российские ограничения на поставки армянской продукции. Зависимость от российского рынка сохраняет критический характер. По данным Таможенной службы и Статистического комитета Армении за 2025 год, импорт из России составил около 4,9 млрд долларов, или 37% всего импорта, а экспорт в Россию — 2,9 млрд долларов, то есть 35% всего экспорта.

По отдельным позициям зависимость ещё выше: 94% экспорта фруктов идёт в Россию, поставки рыбы и цветов практически полностью ориентированы на российский рынок, газовая зависимость достигает 85%, пшеничная — 99%, а по алкогольной продукции, включая коньяк и водку, доля российского направления составляет около 83%.

Именно поэтому поиск альтернатив пока не меняет общей картины. Хотя Армения постепенно диверсифицирует поставки топлива за счёт Египта, Румынии, Болгарии и даже небольших объёмов из Азербайджана, в вопросах продовольственной безопасности и ключевых экспортных статей Москва остаётся незаменимым партнёром. Представители армянского бизнеса, включая Ара Марутяна и Артёма Тадевосяна, открыто признают: отдельные успехи на других рынках не компенсируют структурных проблем, нехватки субсидий и несоответствия европейским стандартам качества.

На этом фоне особое значение приобрели внутриполитические события в самой Армении. Накануне визита власти усилили давление на пророссийского политика и бизнесмена Гагика Царукяна, а его арест сразу после возвращения Пашиняна многие эксперты расценили как демонстративный сигнал Москве: Ереван не готов полностью сворачивать проевропейский курс даже ради экономических уступок.

В итоге переговоры лишь подтвердили сохранение фундаментального противоречия. Армения декларирует лояльность ЕАЭС, но продолжает институциональное сближение с Евросоюзом. На этом фоне Москва не спешит открывать рынок и восстанавливать доверие.

Таким образом, визит Пашиняна наглядно продемонстрировал пределы «многовекторности» армянской внешней политики. Политический дрейф на Запад не подкреплён экономической диверсификацией. Без серьёзной адаптации производства, развития логистики и реального открытия границ с Азербайджаном и Турцией Армения рискует остаться в положении страны, которая хочет одновременно «и с Россией дружить, и в Европу бежать».

С этой точки зрения нормализация отношений с Баку и Анкарой, а также участие в региональных транспортно-коммуникационных проектах, включая Зангезурский коридор, остаются наиболее рациональным путём снижения односторонней зависимости. Пока же Ереван получает именно то, что сам себе и подготовил: красивые фото с переговоров и продолжающиеся экономические ограничения.

Визит 6–7 июля не стал точкой перелома. Он лишь подтвердил, что в условиях глубокой экономической привязки к России и одновременного политического отхода от Москвы армяно-российские отношения обречены на затяжной управляемый кризис. Для Армении это означает сложный стратегический выбор, от которого во многом зависит экономическая стабильность страны в ближайшие годы.