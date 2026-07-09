В последнее время отношения Азербайджана с государствами Ближнего Востока получили серьезную динамику. И объясняется это не только интересом Баку к сотрудничеству со странами этого региона, но и интересом самих участников ближневосточной политики укреплять и развивать отношения с заметно окрепшим и усилившим свой политический вес в своем регионе Азербайджаном.

8 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Аймана ас-Сафади. В ходе встречи иорданский министр передал приглашение короля Абдаллы II посетить Амман с официальным визитом. В ответ президент Ильхам Алиев не только принял приглашение, но и пригласил иорданского монарха посетить Азербайджан.

Сам по себе обмен приглашениями между главами государств в дипломатической практике редко носит исключительно протокольный характер. Как правило, подобные шаги свидетельствуют о политической готовности вывести двусторонние отношения на более высокий уровень.

Незадолго до визита главы МИД Иордании Баку посетил председатель Палаты представителей Иордании Мазен Турки Сауд аль-Кади. В ходе переговоров с руководством Азербайджана обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия, расширения экономических связей и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Последовательность этих контактов позволяет говорить о заметной активизации азербайджано-иорданского диалога. Если нынешняя динамика сохранится, следующим логичным шагом может стать проведение визита на высшем уровне.

Азербайджан и Иордания поддерживают дипломатические отношения с 1993 года. Несмотря на сравнительно небольшие объемы торговли, политическое партнерство между двумя странами остается стабильным. Его основу составляют взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности, совпадение позиций по большинству вопросов региональной безопасности, а также сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.

Наиболее интенсивный этап политического диалога на высшем уровне пришелся на 2006–2010 годы, когда лидеры Азербайджана и Иордании регулярно обменивались официальными визитами. Затем последовала почти десятилетняя пауза, завершившаяся официальным визитом короля Абдаллы II в Баку в декабре 2019 года. Таким образом, за последние два десятилетия главы двух государств встречались в двустороннем формате шесть раз, что свидетельствует о достаточно высоком уровне политического доверия между лидерами двух стран.

После 2019 года новых визитов глав государств не проводилось. Однако это не свидетельствует об ухудшении отношений. Во многом пауза объясняется объективными обстоятельствами. В первой половине 2010-х годов внимание Иордании было сосредоточено на последствиях «арабской весны», сирийского кризиса и ухудшении региональной безопасности. Затем последовали пандемия COVID-19, существенно сократившая международные контакты, а для Азербайджана — Вторая Карабахская война, восстановление освобожденных территорий и процесс нормализации отношений с Арменией. В этих условиях сотрудничество продолжало развиваться преимущественно по линии внешнеполитических ведомств, межправительственной комиссии, парламентов и профильных структур.

Сегодня новый импульс отношениям придает изменение ситуации на Ближнем Востоке. После смены власти в Сирии Азербайджан становится одним из участников формирования новой энергетической архитектуры региона. Баку уже приступил к поставкам природного газа в Сирию, а Иордания заинтересована в продлении этого маршрута на свою территорию. В случае реализации проекта Азербайджан получит выход на новый рынок Ближнего Востока, тогда как Иордания — дополнительный источник поставок газа и возможность укрепить собственную энергетическую безопасность.

В этом контексте обмен приглашениями на уровне лидеров может свидетельствовать о том, что Баку и Амман уже обсуждают подготовку нового визита на высшем уровне. Если это предположение подтвердится, его итогом, вероятнее всего, станет подписание нового пакета двусторонних соглашений. Как показывает дипломатическая практика, именно встречи глав государств обычно становятся площадкой для принятия решений, определяющих дальнейшее развитие сотрудничества.

Дополнительным подтверждением курса на сближение стало и недавнее решение об отмене визового режима между Азербайджаном и Иорданией. Этот шаг свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и стремлении сторон создать более благоприятные условия для развития деловых, туристических и гуманитарных связей.

Современная международная система меняется: все большее влияние на региональные процессы оказывают не только великие державы, но и средние государства, обладающие выгодным географическим положением и самостоятельной внешней политикой. В этих условиях партнерство Азербайджана и Иордании может приобрести более широкое значение, став одним из элементов формирующейся системы взаимодействия между Южным Кавказом и Ближним Востоком.