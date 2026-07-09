Суд отправил под стражу без права на внесение залога сотрудника Главного управления разведки Украины Владислава Реута, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской. Такое ходатайство ранее поддержала прокуратура.

По данным украинских СМИ, вторым фигурантом дела является 49-летний уроженец Умани Виталий Жикович — бывший полицейский, которого источники также называют действующим или бывшим сотрудником СБУ. Сообщается, что Реут в суде заявил, что смертельный выстрел произвел именно Жикович, а сам он действовал под принуждением. Он признал вину, согласился сотрудничать со следствием, пройти полиграф и не возражал против ареста.

По версии обвинения, Березовская добровольно села в автомобиль к подозреваемым, после чего ее вывезли в лес в Бучанском районе, где она была убита выстрелом в спину.

Защита Реута рассматривает возможность заключения сделки со следствием. Основанием называют признание вины, содействие расследованию и указание места, где находилось тело. В случае соглашения суд может назначить наказание ниже минимального срока, предусмотренного за убийство.

При этом второй подозреваемый, Виталий Жикович, по данным источников, пока не демонстрирует готовности к аналогичной сделке. Если он продолжит отрицать вину, показания Реута могут стать одним из ключевых доказательств по делу.

Отметим, что Анастасия Березовская фигурировала в деле о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, а после начала боевых действий проживала в Германии.