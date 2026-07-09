Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге 6 июля были достигнуты договоренности по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции.

«Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели», — сказал он в ходе брифинга, который транслировали местные каналы.

Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции — от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов.