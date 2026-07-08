Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встревожен возобновлением военного противостояния в Персидском заливе и считает, что эти инциденты могут сорвать дипломатический прогресс между Ираном и США. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерриш предупредил, что возвращение к полномасштабным боевым действиям будет иметь катастрофические последствия для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики. Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейшей эскалации, срочно возобновить переговоры и решать нерешенные вопросы дипломатическим путем.