Иран стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, однако пока не понимает, как этого добиться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО.

«Они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что не уверен, хочет ли он теперь достичь договоренностей с Тегераном.

«Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Мы можем играть в игры, но я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Я покончил с этим», — сказал президент, имея в виду власти Ирана.

«Их действия в последнюю неделю или две недели говорят о том, что они не стремятся принести пользу своему народу», — отметил глава Белого Дома.

Трамп считает, что Вашингтон в конечном счете вывезет ядерные материалы из Ирана.

«Никто их не тронет. В конечном счете мы их заберем», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности вывоза ядерных материалов из Ирана.