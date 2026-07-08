Президент США Дональд Трамп считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится довольно скоро. При этом он напомнил о нежелании Киева проводить подобное мероприятие в Москве.

«Одним из вопросов, о которых я говорил с ним [Путиным], был «Где бы вы хотели встретиться?», и он сказал, что в идеале в Москве. Я сказал ему, что он [Зеленский] не станет встречаться в Москве, это не сработает, — сказал американский лидер на встрече с Зеленским. — Он [Путин] и Зеленский встретятся и произойдет что-то позитивное».

Президент США выразил надежду на то, что встреча Путина и Зеленского произойдет «очень скоро».