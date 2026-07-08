Американский президент Дональд Трамп заявил, что США фактически получили в свое распоряжение долю украинской земли после подписания с Киевом договоренностей по полезным ископаемым. Такую позицию он изложил на встрече с Владимиром Зеленским.

Рассуждая о возможности восстановления Украины, Трамп выразил уверенность в том, что у страны «огромный потенциал».

«У нас есть небольшая доля в этой стране, потому что мы получили там некоторые земли, у нас есть минералы», — заявил американский лидер, охарактеризовав украинские земли как «одни из лучших в мире для [добычи] ископаемых».

«Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящий момент», — заявил он.