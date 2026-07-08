И Москва, и Киев знают, в чем заключаются американские предложения по урегулированию конфликта в Украине, у этого плана имеются как плюсы, так и минусы. С таким заявлением выступил на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп.

«Эта сделка прорабатывается долгое время. У нее есть плюсы и минусы. Они знают, в чем она заключается», — сказал американский лидер, комментируя обсуждение Вашингтоном с Москвой и Киевом возможной договоренности по Украине.

«Он [Зеленский] знает это лучше, чем кто бы то ни было», — подчеркнул Трамп.

По его словам, президент Украины демонстрирует нацеленность на преодоление конфликта.

«И считаю, что президент Путин хочет добиться этого. И это должно быть хорошей комбинацией», — отметил лидер США.

При этом Трамп несколько раз констатировал, что Украина получает колоссальную помощь, в том числе военную, со стороны коллективного Запада.

«[Но] Россия — большая страна, большая сила. Россия всегда была большой военной силой. И я действительно считаю, что она готова [к урегулированию]», — указал глава американского государства.

Трамп также фактически выразил мнение, что народы России и Украины впоследствии смогут наладить нормальные взаимоотношения.

«В действительности очень мало различий между народами. Имею в виду, это русские и украинцы. Они могут поладить», — сказал президент.

При этом Трамп добавил, что Вашингтонская администрация не ставит никаких крайних сроков применительно к урегулированию конфликта в Украине.

«У меня нет крайних сроков. Нельзя установить крайний срок. Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет», — сказал он.

Президент США подчеркнул, что условия, выдвигаемые Россией по отношению к Украине, «становятся немного лучше».

«Были определенные условия. Они были немного иными. Думаю, они меняются. Они, вероятно, становятся немного лучше — в плане некоторых тех вещей, которых вам бы хотелось [получить]», — сказал он.

Трамп заявил, что предпочел бы нанести визит в Украину только по завершении конфликта в этой стране.

«Я бы предпочел завершение войны», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о возможности поездки на Украину.

При этом Трамп отметил, что Секретная служба США без восторга восприняла бы его планы визита в Украину во время боевых действий.