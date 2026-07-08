Североатлантический альянс не исключает своего участия в войне против Ирана. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после саммита альянса в Анкаре.

«Тот факт, что Иран находится за пределами территории НАТО не означает, что НАТО не может принять участие», — заявил Рютте, отвечая на вопрос об ударах США по Ирану.

Он подчеркнул, что все страны НАТО заявили о недопустимости обретения Ираном ядерных возможностей.

Рютте выразил уверенность, что в случае начала новой войны с Ираном американские поставки оружия в Украину не пострадают.

«Нет, поскольку США настолько сильны, что смогут сделать и то, и другое», — сказал он, отвечая на вопрос, подорвет ли новая война с Ираном американские поставки оружия Украине, за которые платят страны НАТО.

Генсек также полностью оправдал новые удары США по Ирану, заявив, что они разрушают ядерные возможности Ирана, что, с точки зрения НАТО, хорошо для Израиля, для региона и для мира.

Рютте заявил, что Иран не должен иметь ни ядерных возможностей, ни баллистических ракет.

Генсек НАТО отметил, что следующий саммит Альянса пройдет в Албании, но дата ее проведения пока не определена.