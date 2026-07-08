Борьба с российским «теневым флотом», то есть танкерами, которые в обход наложенных на РФ санкций перевозят российскую нефть, остается одной из топ-тем. Украина равномерно выбивает в акватории Чёрного моря российские танкеры «теневого флота». Совсем недавно весьма жёсткие меры против них принимали и европейцы. Но теперь зрелищных погонь за нефтевозами в нейтральных водах уже куда меньше, чем прежде. На первую роль выходят сообщения о санкциях.

И тут складывается весьма любопытная картина. На днях Совет Европейского союза включил в новый санкционный пакет против России 34 физических и 47 юридических лиц, в том числе и за причастность к «теневому флоту». Среди физических лиц, попавших под санкции, указан и азербайджанский предприниматель Тахир Гараев. Под санкции попала также зарегистрированная в Сумгаите компания Global Ship Solutions LLC. Согласно документам ЕС, компания занимается техническим управлением судами Fulger, Deneb и Odune. В Брюсселе утверждают, что эти суда использовались для перевозки российской нефти и нефтепродуктов и были связаны с практикой манипулирования автоматическими системами идентификации судов.

Опытные наблюдатели, впрочем, хорошо помнят, как Евросоюз с шумом и помпой ввёл санкции против пяти судов, принадлежащих Каспийскому морскому пароходству (КАСПАР), и как потом эти санкции пришлось снимать после переговоров с азербайджанской стороной.

Теоретически можно было бы сделать вывод, что европейские эксперты работают очень пристально и скрупулёзно, по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть», поэтому в работе и случаются перекосы. А уж существование «фирм-прокладок» тем более никто не отменял.

Но, как говорится, прекрасно, если бы было так.

Прежде всего, синхронно с очередным «наездом» на Азербайджан по поводу каких-то мелких фирм о себе тут же напомнил «консорциум журналистов-расследователей», известный своей прямо-таки пещерной ненавистью к Азербайджану и попытками вести информационную войну, точнее «чёрный пиар», против нашей страны по поводу и без. Этот самый «консорциум», он же OCCRP, принялся уверять, будто бы получил корпоративные документы 31 компании, зарегистрированной в Азербайджане, которые занимались вопросами безопасного управления танкерами «теневого флота», уклоняющимися от санкций для торговли российской нефтью и другими нефтепродуктами. Правда, вынужден был признать, что и созданы фирмы недавно, и подобной деятельностью они уже не занимаются, и доказательств никаких не привёл. Но главное здесь — это «навести тень на плетень». И появление в деле этого провокационного «консорциума» уже не оставляет сомнений: речь идёт именно о наезде на Азербайджан.

И, пожалуй, самое главное. На карте Европы есть такая страна, как Греция. Та самая Греция, где, как известно, «есть всё». В том числе и мощный танкерный флот. Греческие судоходные компании, по данным Financial Times, не просто активно занимаются перевозкой российских энергоносителей. Греческие судовладельцы, по подсчетам издания, заработали на этой деятельности за последние три года 3,8 млрд долларов. Как подсчитало издание, больше всего на торговле российской нефтью заработала греческая компания Dynacom Tankers, которую основал судоходный миллиардер Джордж Прокопиу.

С 2023 года Dynacom получила около 915 млн долларов дохода от перевозок российской нефти. Компания Olympic Shipping and Management (часть Onassis Group) заработала не менее 404 млн долларов, а два танкерных предприятия из Афин — Stealth Maritime и Polembros Shipping — более 200 млн долларов. По данным аналитических компаний Windward и Vortexa, на которые ссылается FT, в мае 2026 года греческие компании вывезли почти 15% всей российской сырой нефти. Но при этом греческие судовладельцы не испытывают на себе никакого санкционного давления.

И как это понимать? Выходит, что в Азербайджане чуть ли не под лупой, опираясь на достаточно сомнительные источники, выискивают самые мелкие фирмы, которые будто бы занимаются содействием «теневому флоту». Вводят санкции, устраивают шум в прессе, натравливают разного рода «журналистов-расследователей». Но зато Греция, член Евросоюза, может ворочать здесь миллиардами — и ничего.

Честно говоря, мы уже привыкли к двойным стандартам Евросоюза. Но здесь даже двойные стандарты выходят за все мыслимые и немыслимые рамки. Так что в чистоту намерений Евросоюза по борьбе с контрабандой российской нефти, честно говоря, верится не очень. Её, похоже, вновь пытаются превратить в метод наказания нелюбимых стран — вне зависимости от реальной картины. И интересов Евросоюза тем более.

Наконец, здесь нельзя не увидеть того самого российского энергетического лоббизма. Где Азербайджан пытаются выдавить с рынка, используя самые разные методы: от чёрного пиара до ракетных ударов по заправкам и нефтебазам, но зато всеми силами прикрывают Грецию. И, зная уровень коррупции в Евросоюзе, очень трудно поверить, что это случайность.