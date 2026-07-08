Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция получит американские истребители пятого поколения F-35. Об этом он сообщил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте в рамках саммита альянса в Анкаре.

«Турция получит F-35», — заявил американский лидер, не раскрыв дополнительных деталей возможной сделки.

Трамп также рассказал о своих отношениях с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и заявил, что Анкара рассматривала возможность присоединиться к военным действиям против Израиля.

«Я люблю Эрдогана. Он принял меня на очень высоком уровне. Он великолепен. Но Биньямин Нетаньяху вчера высказал резкие замечания о Турции и Эрдогане. Я поговорил с ним и сказал, что Эрдоган мог бы вступить в войну, поскольку он не очень любит Израиль и не симпатизирует Нетаньяху. Однако по моей просьбе он этого не сделал. Турция — очень сильное в военном плане государство. У нее миллионы солдат. Они пытаются приобрести самолеты F-35. Но он не вступил в войну. Он хотел вступить, и если бы не я, он бы вступил в эту войну. В таком случае он оказался бы на противоположной стороне», — заявил Трамп.

Ранее Эрдоган сообщил, что рассчитывает на положительное решение Вашингтона по вопросу поставок F-35 после переговоров с Трампом, состоявшихся на полях саммита НАТО в Анкаре.

Турция была исключена из американской программы F-35 после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. В 2017 году Анкара подписала с Россией контракт на приобретение четырех дивизионов С-400 стоимостью около 2,5 млрд долларов, а в 2019 году российская сторона сообщила о полном выполнении поставок. После этого США исключили Турцию из программы создания и закупки истребителей пятого поколения F-35.