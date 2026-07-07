Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие позитивного решения по вопросу поставок Турции истребителей F-35 на саммите НАТО в Анкаре.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с коллегой из США Дональдом Трампом, которая состоялась в рамках саммита Североатлантического альянса.

«Вопрос F-35 не является для нас новым, мы уже обсуждали его ранее с США и получили обещание о поставке пяти самолетов. Мы успешно подтвердили обещания, данные нам ранее относительно F-35. Господин Трамп всегда держит свое слово», — отметил турецкий лидер, сообщает агентство «Анадолу»

Эрдоган выразил удовлетворение в связи с проведением встречи с президентом США в Анкаре.

«Встреча с моим дорогим другом (Дональдом Трампом) в Анкаре придает нам особую силу. Хочу особо подчеркнуть, насколько важен этот визит», — сказал он.

Глава государства также коснулся темы отношений между Тегераном и Вашингтоном.

«Мы прилагаем усилия, чтобы вывести отношения Ирана и США на новый уровень. Мы делаем все возможное, чтобы внести вклад в установление мира во всем мире», — сказал он по этому поводу

Кроме того, турецкий лидер затронул вопрос изральских атак на сектор Газа.

«С моим дорогим другом (Трампом), мы придаем большое значение этому саммиту лидеров как возможности для достижения мира в регионе», — заявил Эрдоган.

По его словам, лидеры Турции и США в рамках саммита обсудят и вопрос двигателей для турецких истребителей KAAN.

«Верю, что он вновь озвучит здесь хорошую новость, которую сообщил нам ранее», — сказал Эрдоган.

По его словам, президенты Турции и США также обсудят развитие ситуации между РФ и Украиной, обменяются мнениями и в соответствии с этим будут предпринимать дальнейшие шаги.

«Уверен, что как две важные страны в НАТО мы обеспечим сильный и согласованный результат по итогам саммита», — сказал президент Турции.