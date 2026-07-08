В соответствии с планом подготовки на 2026 год под руководством командования Сухопутных войск проходят крупномасштабные оперативные учения с участием соединений и воинских частей Сухопутных войск Азербайджана.

Как сообщает минобороны, в учениях задействованы военнослужащие коммандос, мотострелковых, механизированных и артиллерийских бригад, подразделений обеспечения, а также военнообязанные, призванные на учебные мобилизационные сборы.

На начальном этапе учений были отработаны приведение войск в состояние боевой готовности, переброска личного состава и военной техники по железной дороге, совершение длительных маршей по автомобильным дорогам, в том числе в условиях ограниченной видимости, а также занятие районов оперативного и боевого предназначения и непосредственных рубежей обороны. В ходе маневров была продемонстрирована высокая организованность действий.

В рамках оперативных учений одновременно на различных учебных центрах и полигонах проведены тактические учения с боевой стрельбой, тактико-специальные занятия и практические мероприятия по всестороннему обеспечению войск.

Тактические действия выполнялись с учетом опыта Отечественной войны, а также современных вооруженных конфликтов. В ходе учений комплексно применялись современные беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, а также высокоточные системы вооружения, состоящие на вооружении Азербайджанской армии. При выполнении задач воздушной и радиотехнической разведки, а также боевых стрельб личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки.

В ходе учений были испытаны новые способы и методы ведения боевых действий, усовершенствованы навыки командиров по самостоятельному принятию решений, а также способности военнослужащих вести боевые действия в высокогорной и лесистой местности, а также в населенных пунктах.

Руководящий состав Министерства обороны, наблюдавший за ходом крупномасштабных оперативных учений, положительно оценил действия соединений и подразделений. Было отмечено, что все поставленные задачи выполнены в полном объеме, а цели учений успешно достигнуты.