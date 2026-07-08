Председатель Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с находящимся в стране министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, М. Джаббаров передал председателю Гурбангулы Бердымухамедову тёплые приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов, поблагодарив за добрые слова, выразил самые лучшие пожелания президенту Азербайджана и отметил важность неуклонно углубляющегося взаимодействия между двумя дружественными государствами.

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан придает большое значение укреплению отношений дружбы, братства и добрососедства с Азербайджаном.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил значимость недавнего государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан и, пользуясь возможностью, ещё раз выразил признательность азербайджанской стороне за судно «Достлуг», преподнесённое в дар туркменскому народу.