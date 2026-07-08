В ночь на 8 июля украинские дроны атаковали российские города Саратов, Нижнекамск и Борисоглебск. В результате атаки на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар, также атаковано нефтехимическое предприятие «Нижнекамскнефтехим» в городе Нижнекамск, а в Воронежской области зафиксировано поражение аэродрома, где базируются российские истребители.

По данным очевидцев, под ударом оказался Саратовский НПЗ, принадлежащий государственной компании «Роснефть» и являющийся одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Поволжья. На обнародованных в соцсетях кадрах видно, как после прилетов над заводом поднимается густой черный дым и вспыхивают мощные очаги огня.

Как отмечается, в регионе российская авиация ввела план «Ковер» и ограничила работу международного аэропорта в Саратове.

При этом, по данным мониторинговых пабликов, под удар беспилотников попал еще и Борисоглебск Воронежской области, где также зафиксирован пожар. Была поражена авиабаза «Борисоглебск», именно там базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая авиационная техника.

