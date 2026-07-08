Несколько человек пострадали в результате ударов США по Ирану, сообщает Press TV.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что американская сторона, атаковав республику, нарушила пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

По данным CNN, союзники США на Ближнем Востоке пытаются предотвратить дальнейшую эскалацию и призывают Вашингтон и Тегеран сохранить режим прекращения огня.

The Wall Street Journal пишет, что после ударов США рассчитывают продолжить переговоры с Ираном, однако считают действия Тегерана в Ормузском проливе «недопустимыми» и требующими жесткого ответа.