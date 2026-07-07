Предстоящая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО уже стала одной из главных интриг форума. Ей предшествовали телефонные разговоры главы Белого дома сначала с Владимиром Путиным, а затем с украинским лидером, что породило дискуссию о возможных изменениях в американской стратегии по российско-украинскому конфликту. Чего ждать от переговоров, как могут повлиять на ситуацию решения саммита и меняется ли подход Вашингтона к поддержке Киева, Minval Politika обсудил с украинским политическим консультантом и военнослужащим Александром Антонюком.

По его мнению, последовательность телефонных разговоров Дональда Трампа — сначала с Владимиром Путиным, затем с Владимиром Зеленским — вовсе не свидетельствует о попытке американского президента занять равноудаленную позицию между Москвой и Киевом. Скорее, речь идет о прагматичном сборе информации перед принятием важных решений.

Эксперт отметил, что российский лидер традиционно пытался представить ситуацию на фронте в выгодном для себя свете, делая акцент на локальных успехах и рассчитывая убедить Вашингтон в том, что российская армия наступает, а Украина якобы находится на грани поражения.

«Прием не новый: показать выгодную картинку накануне ключевых переговоров», — пояснил он.

Вместе с тем, по наблюдениям Антонюка и его коллег, за последний год позиция самого Трампа заметно изменилась: «У меня и моих коллег складывается ощущение, что Трамп уже не смотрит на эту войну глазами Путина, как это было еще год назад».

По словам собеседника, опыт последних полутора лет заставил президента США иначе оценивать соотношение сил. В качестве примера он привел асимметричные конфликты, в частности ситуацию в Ормузском проливе, когда значительно более слабый игрок сумел создать серьезные проблемы более сильной стороне.

Антонюк считает, что Трамп остается прагматичным политиком, который ориентируется на потенциального победителя: «Трамп человек прагматичный и присоединяется к тому, кого считает будущим победителем».

При этом Россия, подчеркнул эксперт, так и не смогла добиться стратегического перелома на фронте, тогда как Украина постепенно переносит боевые действия в глубину российской территории. Регулярные удары по нефтеперерабатывающим заводам, объектам военно-промышленного комплекса и логистике уже привели к заметному дефициту топлива в России.

По его словам, именно подобные факторы сегодня оказывают на решения Белого дома гораздо большее влияние, чем политические заявления.

Говоря о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО, Александр Антонюк призвал не ждать громких политических прорывов — по его мнению, это прежде всего рабочие переговоры, однако сам факт их тщательной подготовки уже говорит о многом. Эксперт обратил внимание, что если предыдущая встреча лидеров на полях саммита G7 носила во многом случайный и кулуарный характер, то нынешние переговоры готовились заранее: стороны успели согласовать повестку и предварительные проекты решений.

По словам Антонюка, Киев намерен сосредоточиться сразу на трех ключевых направлениях. Первое касается поставок современных систем противоракетной обороны, а также получения лицензий на их производство в Украине или европейских странах. Вторым приоритетом остается возобновление системного финансирования, включая судьбу нового пакета помощи, ожидающего решения в Сенате США. Третьим направлением является снятие ограничений на нанесение ударов по объектам военно-промышленного комплекса России, где производятся ракеты, беспилотники и топливо для них. Эксперт убежден, что даже продвижение хотя бы по одному из этих вопросов уже позволит считать встречу успешной.

Комментируя готовящиеся соглашения Украины со странами НАТО, Александр Антонюк не согласился с попытками противопоставлять их практическое и символическое значение.

По его словам, сами по себе двусторонние документы не способны изменить ситуацию непосредственно на линии фронта, поскольку исход боевых действий определяют конкретные поставки вооружений и боеприпасов. Однако в стратегическом плане подобные соглашения имеют большое значение.

Эксперт пояснил, что каждое новое соглашение закрепляет поддержку Украины таким образом, чтобы она не зависела от смены власти или политической конъюнктуры в отдельных государствах. По его мнению, именно это постепенно формирует долгосрочную архитектуру европейской безопасности и существенно ограничивает возможности тех политических сил, которые в будущем могли бы попытаться отказаться от поддержки Киева.

Особое значение, считает собеседник, имеет психологический эффект подобных решений для Москвы: «Поддержка Украины не зависит от сиюминутной политической конъюнктуры, а является долгосрочной частью архитектуры европейской безопасности».

Оценивая последние контакты Трампа с Путиным и Зеленским, Антонюк считает преждевременным говорить о полностью сформированной новой стратегии США. По его мнению, этот процесс только начинается.

Эксперт напомнил, что еще совсем недавно Трамп публично исходил из идеи завершения войны путем давления на Киев и территориальных уступок Украине, заявляя Владимиру Зеленскому, что у него «нет карт» против России. Однако сейчас риторика администрации Белого дома заметно изменилась.

По словам Антонюка, даже американские политики, которые ранее ставили под сомнение необходимость продолжения поддержки Украины, сегодня все чаще говорят об успехах украинской армии и стратегии постепенного истощения российского потенциала. При этом главное отличие новой администрации от предыдущей эксперт видит не столько в содержании политики, сколько в мотивации.

Если администрация Джо Байдена строила поддержку Украины на ценностном и союзническом подходе, то Дональд Трамп, по мнению аналитика, приходит к схожим практическим решениям через собственные политические интересы и стремление сохранить репутацию сильного переговорщика.

«В Вашингтоне начинают воспринимать украинский потенциал сдерживания как ценный актив, а не как обузу», — уверен эксперт.

Говоря о саммите НАТО в украинском контексте, Александр Антонюк не ожидает скорого политического урегулирования войны. В настоящее время отсутствуют какие-либо реальные предпосылки для содержательных переговоров между Россией и Украиной. Эксперт убежден, что Кремль не готов идти на компромиссы, поскольку для него это будет означать не только политическое поражение, но, возможно, и угрозу личному будущему. Поэтому, считает он, единственным действенным инструментом воздействия на Кремль остается последовательное усиление военного и экономического давления.

Именно поэтому главным итогом саммита НАТО должны стать не заявления о мире, а укрепление уже существующей системы поддержки Украины: подтверждение финансовых обязательств, развитие программ по поставкам систем противовоздушной обороны и расширение возможностей для ударов по российской военной инфраструктуре.

Антонюк также призвал смотреть на конфликт значительно шире, чем только через призму событий на Донбассе. По его словам, Крым и Беларусь фактически превратились в крупные военные плацдармы России, откуда исходит угроза не только Украине, но и всей Южной и Центральной Европе.

Эксперт предупредил, что в случае успеха России на Донбассе следующим этапом, по его оценке, может стать попытка полностью отрезать Украину от Черного моря, установить контроль над Одесской, Николаевской и Херсонской областями, а затем пробить сухопутный коридор к Приднестровью. При этом, добавил он, подобными планами амбиции Москвы не ограничиваются.

По мнению Антонюка, в Кремле страны Балтии также рассматриваются как потенциальное направление дальнейшего расширения влияния в Европе в случае хотя бы частичной реализации российского сценария в Украине.

Именно поэтому, резюмировал эксперт, решения НАТО о продолжении финансирования и вооружении Украины нельзя рассматривать как помощь одной стране.

«Это не благотворительность в отношении одной страны, а инвестиция в то, чтобы вся эта цепочка эскалации так и не началась», — заключил Антонюк.