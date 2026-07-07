Премьер-министр Канады Марк Карни столкнулся с неожиданной проблемой в реализации инвестиционных планов страны. Несмотря на готовность Объединённых Арабских Эмиратов вложить в экономику Канады до 50 млрд долларов, подходящих проектов для финансирования пока недостаточно, сообщает Financial Times.

По данным издания, представители созданного правительством Офиса крупных проектов сообщили делегации ОАЭ, что в стране пока нет достаточного количества инициатив, готовых к привлечению инвестиций. В результате обещанные средства до сих пор не начали поступать.

Правительство Канады рассчитывает привлечь в течение пяти лет около 1 трлн канадских долларов частных инвестиций. Уже представлены проекты общей стоимостью свыше 200 млрд канадских долларов, в том числе строительство нового нефтепровода пропускной способностью до 1 млн баррелей нефти в сутки.

При этом представители бизнеса отмечают, что главным препятствием для реализации крупных проектов остаются бюрократические процедуры, длительные согласования и регуляторные ограничения. По их мнению, именно эти факторы сдерживают запуск инфраструктурных инициатив и снижают привлекательность Канады для иностранных инвесторов.