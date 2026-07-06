Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю к двум годам и шести месяцам лишения свободы по делу о публичных призывах к свержению действующей власти. Об этом сообщает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Приговор огласил судья Ромео Ткешелашвили. Следствие утверждало, что 16 февраля 2026 года во время судебного заседания Ахалая публично заявил, что основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили должен быть свергнут.

Во время оглашения приговора Ахалая в суде не присутствовал.

Бачо Ахалая занимал пост министра обороны Грузии в 2009–2012 годах при президенте Михаиле Саакашвили. Он был задержан в декабре 2025 года. Помимо этого приговора, против него продолжается расследование по обвинению в организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября 2025 года. По версии следствия, Ахалая координировал действия организаторов массового митинга по телефону. Решение по этому делу пока не вынесено.