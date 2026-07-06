Служба внешней разведки России заявила, что за ударом по аннексированному Севастополю, в результате которого было повреждено здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», якобы стоят Великобритания и ее спецслужбы.

По версии СВР, украинские военные запустили беспилотники, однако полетные задания, как утверждается, загрузили британские специалисты, действовавшие под видом военных советников.

В результате атаки в ночь на 10 июня загорелась крыша музея. По данным российских властей, было уничтожено около 90% копии панорамы, выставлявшейся в экспозиции.