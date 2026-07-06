Буквально за несколько дней до знакового саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершил внезапный визит в Турцию, где он провел важные переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В обстановке продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке, сложного переговорного процесса между США и Ираном, а также войны в Ливане, Анкара и Исламабад дают понять, что их союз не ситуативный и нацелен на решение стратегических задач.

Для Турции этот визит является показательным, поскольку свидетельствует о том, что страна обладает самостоятельной сетью партнерств в исламском мире, и способна выстраивать отношения с государствами, которые имеют значение не только для Ближнего Востока, но и для Южной Азии, Центральной Азии и более широкой евразийской безопасности. В этом смысле Пакистан для Турции является не просто дружественной страной, а одним из наиболее важных стратегических партнеров за пределами непосредственного турецкого окружения. А для Пакистана важно то, что визит происходит в стране-хозяйке очередного саммита НАТО. Несмотря на то, что Исламабад не является членом НАТО, он на протяжении многих лет рассматривается Западом как значимый партнер в вопросах региональной безопасности. Его роль особенно важна с учетом афганского фактора, борьбы с терроризмом, ситуации в Южной Азии, отношений с Ираном и влияния в исламском мире. Поэтому встреча Шахбаза Шарифа с Эрдоганом накануне саммита НАТО стала для Пакистана возможностью с одной стороны подтвердить, что его значение выходит далеко за рамки южноазиатской повестки, с другой, обозначить свои интересы в текущей региональной геополитике, на фоне возможной смены стратегии НАТО.

В ходе переговоров стороны подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство по всем ключевым направлениям. Основное внимание было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровым технологиям, телекоммуникациям и оборонной промышленности. Лидеры вновь подтвердили стратегическую цель — довести объем двусторонней торговли до 5 млрд долларов, одновременно обозначив переход к новой модели экономического взаимодействия, основанной не только на росте товарооборота, но и на расширении взаимных инвестиций, промышленной кооперации и совместной реализации инфраструктурных проектов.

И все же наиболее развитым направлением турецко-пакистанского партнерства остается военно-техническое и военное сотрудничество. За последнее десятилетие Турция стала одним из ключевых партнеров Пакистана в сфере оборонной промышленности. Стороны сотрудничают в области кораблестроения, авиации, беспилотных технологий, высокоточного вооружения, модернизации военной техники и подготовки военных кадров. Регулярно проводятся совместные учения, развивается взаимодействие между военно-морскими силами, военно-воздушными силами и подразделениями специального назначения.

Для Пакистана Турция важна как государство, которое за последние годы создало собственную мощную оборонную промышленность и стало менее зависимым от западных поставщиков. Для Турции Пакистан представляет интерес как крупная военная держава, обладающая серьезным боевым опытом, ядерным статусом и развитой армией. Поэтому их сотрудничество в сфере обороны постепенно выходит за рамки закупок вооружений и приобретает характер долгосрочной промышленной кооперации.

Эта кооперация выражается прежде всего в строительстве для ВМС Пакистана турецких корветов класса MILGEM, модернизации пакистанских подводных лодок Agosta 90B турецкой компанией STM, совместной работе по авиационным проектам, включая участие Пакистана в турецкой программе истребителя KAAN, а также в развитии сотрудничества по беспилотникам, системам связи, радиоэлектронной борьбе и военно-тренировочной подготовке.

Политической основой этих отношений остается высокий уровень взаимной поддержки по чувствительным вопросам национальной безопасности. Турция традиционно поддерживает Пакистан в его противостоянии с Индией, прежде всего по кашмирскому вопросу. Анкара последовательно подчеркивает необходимость справедливого урегулирования проблемы Кашмира и тем самым фактически занимает позицию, близкую к Исламабаду. Это вызывает раздражение в Нью-Дели, но одновременно укрепляет доверие между Турцией и Пакистаном.

Пакистан, в свою очередь, поддерживает Турцию по вопросам, связанным с Северным Кипром, Восточным Средиземноморьем, напряженностью с Грецией и противостоянием с Израилем. Исламабад традиционно занимает крайне жесткую позицию по палестинскому вопросу и в этом смысле во многом находится на одной линии с Анкарой. После обострения войны в Газе турецко-пакистанская солидарность по этому направлению стала еще более заметной. Обе страны выступают с критикой действий Израиля, подчеркивают необходимость прекращения насилия и усиливают дипломатическое давление в рамках исламских и международных площадок.

Именно поэтому турецко-пакистанские отношения нельзя рассматривать только как обычное двустороннее партнерство. Это союз двух государств, которые поддерживают друг друга по наиболее чувствительным направлениям. Такая взаимность делает отношения особенно устойчивыми. Нынешний визит также следует рассматривать в контексте формирования новых региональных форматов. В последние годы наиболее заметным стало взаимодействие Турции, Азербайджана и Пакистана. Этот формат основан на военно-политическом сотрудничестве, взаимной поддержке по чувствительным для всех трех стран вопросам, а также на общей заинтересованности в развитии оборонной промышленности и стратегической координации.

Как для Турции так и для Пакистана участие в таких форматах усиливает их позиции в качестве самостоятельных центров силы, позволяет выйти за пределы узкой региональной повестки и закрепиться в качестве одного из ключевых участников более широкой исламской и евразийской политики.

Поэтому выбор времени для визита был не случаен. Для Реджеба Тайипа Эрдогана встреча с Шахбазом Шарифом перед саммитом НАТО стала способом показать союзникам, что Турция приходит к обсуждению глобальной повестки безопасности более сильной, опираясь на своих региональных союзников, включая Пакистан — ядерную державу, крупную армию и влиятельного игрока исламского мира. Для Исламабада же это была возможность напомнить западным столицам, что при выработке новой стратегии в регионе его нельзя рассматривать как второстепенного участника. Пакистан рассчитывает, что его интересы будут учитываться не только в афганском вопросе, но и в более широкой повестке Южной Азии, Ирана и исламского мира.