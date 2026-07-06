Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии.

Форвард был удален в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) за фол против Тарика Мухаремовича. Согласно статье 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, одноматчевая дисквалификация заменена испытательным сроком на один год.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении Криштиану Роналду. После удаления в матче отбора ЧМ-2026 против Ирландии он пропустил лишь одну игру, а оставшаяся часть наказания была условно отложена с учетом его дисциплинарной истории.

Американский журналист Бен Джейкобс заявил, что решение по Балогуну могло быть пересмотрено после обращения Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино. По данным Reuters, Дональд Трамп лично просил пересмотреть наказание, однако в ФИФА подчеркнули, что дисциплинарная коллегия действует независимо.

После решения Трамп поблагодарил ФИФА в Truth Social, заявив, что организация «исправила большую несправедливость». Балогун, забивший три мяча в трех матчах турнира, остается лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира.