Специализированное судно вышло из порта Баку и приступило к прокладке транскаспийской волоконно-оптической линии связи в направлении казахстанского порта Актау.

Как сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, при благоприятных погодных условиях укладка подводного кабеля займет от 15 до 20 дней.

Ранее изготовленный и протестированный в Китае бронированный оптический кабель был доставлен в порт Курык, а затем перевезен в Баку, где его полностью загрузили в специальный резервуар на борту судна-кабелеукладчика.

В работах задействовано судно водоизмещением свыше 20 тысяч тонн, оборудованное системой динамического позиционирования. На борту находятся 70 членов экипажа, специалисты технического надзора и представитель «Казахтелекома».

Проект реализуется совместным предприятием CaspiLink B.V., созданным казахстанским АО «Казахтелеком» и азербайджанской компанией AzerTelecom International. Казахстанская и азербайджанская части кабеля уже соединены, все оптические линии прошли тестирование.

До начала морских работ специалисты провели инженерные изыскания, определили маршрут в обход якорных стоянок и зон военных учений, а также получили экологическое разрешение. Ввод линии в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.