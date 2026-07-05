Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может претендовать на «Золотой мяч» в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба награды.

Аргентинец возглавил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по версии портала The Athletic после завершения группового этапа чемпионата мира — 2026, в ходе которого Месси лидировал в списке самых результативных игроков с шестью голами и обновил бомбардирский рекорд турнира.

«Да, вполне возможно выиграть «Золотой мяч», не играя за европейский клуб. Просто в свете истории это кажется более сложной задачей, но растущая сила некоторых лиг за пределами Европы меняет ситуацию. Когда речь идет о «Золотом мяче», нет ничего невозможного. Технически его может получить любой игрок, независимо от лиги, в которой он играет», — говорится в сообщении.