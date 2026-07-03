Канада сделала «решающий шаг» к строительству нефтепровода, способного поставлять в Азию до 1 млн баррелей сырой нефти ежедневно. Премьер-министр страны Марк Карни стремится превратить Канаду в «энергетическую сверхдержаву», «разорвав» зависимость от американского рынка, пишет Financial Times (FT).

Карни заявил, что провинция Альберта представила планы строительства трубопровода протяженностью более 1 тыс. км, который протянется до западного побережья Британской Колумбии к сентябрю 2027 года.

«У Канады есть возможность, которая выпадает раз в жизни. Возможность, которая определит наше будущее», — сказал премьер, отметив, что маршрут трубопровода будет соответствовать «уже существующему маршруту через горный коридор к нашему тихоокеанскому побережью». По его словам, трубопровод станет «воротами на самые быстрорастущие рынки мира».

По словам премьера, за счет строительства пяти терминалов в течение следующего десятилетия Канада «более чем утроит» производство сжиженного газа, в то время как Оттава потратит 10 млрд канадских долларов ($7 млрд) на модернизацию порта Ванкувер.

По словам премьера, за счет строительства пяти терминалов в течение следующего десятилетия Канада «более чем утроит» производство сжиженного газа, в то время как Оттава потратит 10 млрд канадских долларов ($7 млрд) на модернизацию порта Ванкувер.