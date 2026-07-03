Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил проработать вопрос сопряжения строящейся железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан с международным железнодорожным коридором Баку-Тбилиси-Карс. С таким предложением он выступил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

Мирзиёев приветствовал запуск маршрута Баку-Тбилиси-Карс, подчеркнув его значение для развития региональных транспортных связей. В ходе переговоров стороны обсудили расширение транспортно-транзитного сотрудничества и создание благоприятных условий для более эффективного использования логистического потенциала двух стран.

Особое внимание было уделено увеличению использования инфраструктуры портов Поти и Батуми для перевозки узбекских грузов. Также поддержаны планы по созданию логистического хаба с промышленной зоной и шоурумом узбекской продукции.

На встрече также было принято решение об открытии посольства Узбекистана в Грузии.