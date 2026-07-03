Азербайджан изучает возможности участия своей армии в различных инициативах, проводимых ООН и НАТО, в целях сохранения международного мира. Такое во всех смыслах многообещающее заявление сделал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Как напомнил глава военного ведомства, более 3 тыс. военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях в различных регионах мира с 1999 года. «Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО, в целях содействия сохранению международного мира», — заявил Закир Гасанов.

В самом деле, азербайджанские военнослужащие принимали участие в миротворческих операциях НАТО на Балканах, в Ираке и в Афганистане. Причём из Афганистана азербайджанские солдаты ушли последними — именно они обеспечивали безопасность Кабульского аэропорта. Азербайджанские миротворцы были подготовлены по стандартам НАТО. И хотя непосредственного участия в боевых действиях не принимали, миротворческие операции тем не менее давали возможность обменяться боевым опытом и, если уж совсем откровенно, увидеть, что представляет собой современная война или прокси-война.

А теперь — немного невидимой стороны. Боевая мощь армии складывается из множества компонентов. Это и современное оружие, и боевой дух, и профессиональная выучка, и даже социально-бытовые условия для «людей в погонах». Но не менее важен боевой опыт. Азербайджанская армия за время 44-дневной Отечественной войны приобрела действительно неоценимый боевой опыт. Более того, многие стратегические и тактические задумки наша армия применила впервые.

Операция по штурму города Шуша изучается сегодня в ведущих военных академиях мира. Но военная наука не позволяет слишком долго почивать на лаврах. Военные технологии меняются. Стратегические планы — тоже. И слишком часто армии, которые сами себя считали непобедимыми, попадают в жестокую ловушку — они готовятся к прошлой войне. А воевать приходится уже в новой. Когда-то такую ошибку совершила Армения. Потом — Россия в Украине. Если покопаться ещё глубже, то можно вспомнить и иракскую войну 1991 г., когда в Багдаде ждали боёв со своими танками и Республиканской гвардией, а США и их союзники сделали ставку на воздушные удары и «электронную войну».

Раскрывать детали своих стратегических задумок военные не любят. Но, опять-таки, по опыту прошлой войны известно, что Азербайджан создал надёжную систему разведки. Регулярно проходят учения, в том числе совместные, прежде всего с братской Турцией, Пакистаном, Грузией… Это важно. Но это не всё. Разведданные, репортажи «из горячих точек», совместные учения — это всё очень хорошо, но такого непосредственного участия в чужих конфликтах, даже в роли наблюдателей и миротворцев, они заменить не могут. А это значит, что в Азербайджане не просто держат порох сухим, но и работают над усовершенствованием боевого опыта. Используя для этого самые разные технологии. В том числе и миротворчество. Потому что мы живём в слишком опасном мире. И здесь миролюбие одной страны ещё не гарантирует безопасности.