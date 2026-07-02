Более 3 тыс. военнослужащих азербайджанской армии приняли участие в миротворческих операциях в различных регионах мира с 1999 года.

Об этом заявил министр обороны Закир Гасанов в предисловии к докладу о миротворческих операциях Азербайджанской армии, подготовленному совместно с Центром анализа международных отношений.

Министр отметил, что деятельность азербайджанских миротворцев неизменно получала высокую оценку командования, различных стран и международных организаций.

«Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы, по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира», — сказал Гасанов.

Он подчеркнул, что политические решения, воля страны и вклад миротворческих сил укрепили репутацию Азербайджана как надежного партнера и миролюбивой страны.

Доклад в трех главах представляет теоретические основы миротворческих операций и анализирует их политические и военные аспекты.