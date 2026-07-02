Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в грузинском порту Кулеви планирует полностью отказаться от переработки российской нефти в августе-сентябре 2026 года. Об этом говорится в сообщении компании — владельца предприятия Black Sea Petroleum (BSP).

«Начиная с августа-сентября этого года компания приступит к переработке нефти исключительно нероссийского происхождения», — сообщили в BSP.

В компании отметили, что переход на новое сырье позволит предприятию выйти на рынки с более высокой маржинальностью для реализации выпускаемой продукции. BSP также сообщила, что в первом полугодии 2026 года завод переработал более 650 тыс. т сырья.

Кроме того, компания объявила о расширении сотрудничества с американской технологической компанией Honeywell. Также, согласно планам BSP, в первом квартале 2027 года завод начнет выпускать дорожный битум для внутреннего и внешнего рынков, а во втором квартале получит возможность производить авиационное топливо.