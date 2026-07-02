Выплаты пенсий прекращаются лишь в трех случаях. Об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана. Как пояснили в ответ на запрос Minval, действующее законодательство предусматривает приостановку пенсионных выплат по ряду причин.

Согласно Закону «О трудовых пенсиях», выплата пенсии и надбавок к ней прекращается в течение месяца только в определенных случаях. В частности, это происходит после смерти пенсионера, либо вступления вдовы или вдовца, получающих соответствующую пенсию покойного пенсионера, в новый брак, а также при утрате права на получение пенсионных выплат.

Между тем в соседней России теперь выплата пенсии может быть приостановлена, если ее не получать в течение 6 месяцев подряд. Такая ситуация может возникнуть, если гражданин получал пенсию на почте, и перестал за ней приходить или не открывал почтальону при доставке пенсии на дом. А вот при поступлении пенсии на счет в банке, она автоматически считается полученной. Независимо от того, снимаете ли вы средства или оставляете на счету.