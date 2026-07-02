Судя по многим признакам, Армения готовится к очередному геополитическому развороту. Как раз на фоне визита в регион главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен между премьер-министром Армении и России Николом Пашиняном и Михаилом Мишустиным состоялся телефонный разговор — как уточняется, по инициативе армянской стороны.

Обсуждали, как можно догадаться, отношения России и Армении, которые в последнее время изрядно «натянулись». Подробности по понятным причинам остаются за кадром и за закрытыми дверями, но слишком многое указывает на то, что перед решающими переговорами с Евросоюзом Никол Пашинян решил прощупать позиции Москвы и, пардон, «длину поводка», на котором Россия продолжает держать Армению.

А практически синхронно с телефонным звонком Пашиняна с весьма примечательным заявлением выступил в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян: «На данный момент Армения — член ЕАЭС, и на этой территории действуют транзитные правила ЕАЭС», — сказал он. На уточнение, означает ли это, что правила объединения распространяются и на TRIPP, он ответил: «Да». Конкретику, правда, не раскрыл, отметил, что в настоящее время проект реализуется со стороны Армении и США, но слово, как известно, не воробей: вылетит — не отмоешься.

Более того, как раз накануне и, как уже сообщал Minval, о том, что TRIPP должен регулироваться правилами ЕАЭС и при его реализации лучше учесть интересы России, напомним, прямо заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Вообще очень любопытно, каким образом TRIPP будет подчиняться таможенным правилам Евразийского союза. Это не просто железная дорога, проходящая по территории одной из стран, входящих в ЕАЭС, а транспортная «связка» между двумя частями территории Азербайджана, который в ЕАЭС не входит. И тут должны применяться совершенно другие нормы регулирования. Более того, у России есть собственный опыт по этой части. По территории стран, входящих в Евросоюз, осуществляется железнодорожное сообщение с Калининградской областью. И там полномасштабного таможенного регулирования Евросоюза, шенгенских виз и т. д. не требуется.

Намеренно отойдём от выстраивания версий, чего здесь больше — необходимости договориться (дорогу будет использовать не только Азербайджан, но и страны к востоку от Каспийского моря, вплоть до Китая) или попыток сорвать американский проект на территории, которую Москва привыкла считать своей «сферой интересов». Важно другое: судя по многим признакам, выполнить требования Москвы готова Армения.

Честно говоря, многие эксперты предупреждали: после выборов Пашинян сократит свои прозападные трепыхания — по крайней мере после того, как Россия пустит в ход главное экономическое оружие, а именно цены на нефть и газ. Именно так, напомним, развивались события в 2013 году. Пост президента Армении тогда занимал Серж Саргсян, который тоже объявил о намерении «идти в Европу». И даже проводил предварительные переговоры для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Сделать это предполагалось на Вильнюсском саммите Евросоюза в ноябре 2013 года. Но уже в сентябре того же года Саргсяна вызвали в Москву, выкрутили газовый вентиль и всё остальное, после чего Армения заявила о намерении вступать не в ЕС, а в ЕАЭС. Евросоюз остался в глубоком шоке. И вот теперь история, похоже, повторяется, причём до нефти и газа дело не дошло — Пашиняна «сломали» на минеральной воде и фруктах, а торжественная отправка абрикосов не то в Сингапур, не то в страны Евросоюза так и останется красивым жестом.

Просто выводы из 2013 года надо было делать вовремя.