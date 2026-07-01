Между Москвой и Ереваном продолжается, скажем так, напряжённый диалог. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армении придётся учитывать мнение России в связи с проектом «маршрут Трампа».

Российский дипломат привёл, в общем-то, известные аргументы. Он напомнил, что «армянские железные дороги находятся под управлением закрытого акционерного общества «Южно-Кавказская железная дорога» — это дочернее предприятие РЖД. Транзит через Армению — кстати, к вопросу о Евразийском экономическом союзе — должен осуществляться в соответствии с нормами и правилами Евразийского экономического союза, из которого Армения, как она заявляет, не хочет выходить». Кроме того, по его словам, «маршрут Трампа» пройдёт через зону, охраняемую российскими пограничниками, которые уже на протяжении десятилетий вместе с армянскими коллегами несут службу по охране границы Армении с Турцией и Ираном. После чего подвёл итог: «Так что, так или иначе, мнение России необходимо будет учитывать, мнение Евразийского экономического союза необходимо будет учитывать. Так что мы считаем, что от российского участия проект бы только выиграл».

Поясним. В самом деле, железная дорога, по которой ранее осуществлялась связь между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, действительно проходит по участку, где ещё в советские годы действовал режим «пограничной зоны». И если Азербайджан взял свои границы под полный контроль, то границу Армении с Ираном и Турцией действительно до сих пор охраняют российские «зелёные фуражки». Да, под контроль Еревана с помпой передали КПП «Нордуз» на иранской границе, но сама линия границы остаётся под российским контролем. Более того, напомним: один из пунктов Трёхстороннего соглашения, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 г., также предусматривал восстановление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и НАР, за его безопасность должны были отвечать российские пограничники.

Не так всё просто и с российским концессионным управлением. Да, армянские железные дороги находятся под концессионным управлением «дочки» РЖД — «Российских железных дорог». Но тут есть достаточно сложный юридический момент. Ещё в советские годы тот самый «Мегринский участок» протяжённостью в 42 км хоть и проходил по территории Армении, но был частью азербайджанской железной дороги. Которая сохраняет независимый статус и в зону российского концессионного управления не входит. Более того, ещё во времена Сержа Саргсяна, о чём уже рассказывал Minval Politika, оборудование железной дороги на этом участке попросту демонтировали и продали как металлолом в соседний Иран. Россияне, как утверждают в Ереване, были об этом прекрасно осведомлены.

И, пожалуй, самое главное. От подписания Трёхстороннего соглашения до переговоров в Вашингтоне прошло без малого пять лет. Но к проекту восстановления транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и НАР ни РФ, ни Армения так и не приступили. Теперь появился американский проект, и это по понятным причинам нервирует Москву. И заставляет продолжать давление на Ереван.

А тогда уже проект TRIPP превращается в серьёзную проверку для Пашиняна. Во-первых, подписывая договорённости в Вашингтоне, премьер-министр Армении не мог не знать ни о погранзоне, ни о концессионном управлении. И если он, тем не менее, документы подписал — это уже впечатляющий тест на политическую ответственность и договороспособность. В своё время Ереван умудрился договориться с европейскими наблюдателями, «забыв на минуточку» о всё той же российской погранзоне, но в случае с США такие фокусы пройдут вряд ли. И, наконец, вопрос TRIPP становится ещё более впечатляющим тестом для нынешнего руководства Армении на его готовность вести реальный прозападный курс и выходить из-под российского влияния. Точнее, готов ли Ереван на прозападном направлении к чему-то большему, чем громкие жесты и выклянчивание поддержки у Евросоюза. И пока что результаты здесь, будем реалистами, неутешительные.