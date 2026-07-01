Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс «денуклеаризации Ирана» развивается успешно. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс перед вылетом в штат North Dakota.

По словам американского лидера, между сторонами состоялись «очень хорошие встречи», а действия США, предпринятые ранее в отношении Ирана, оказали серьезное влияние на ситуацию. «Как вы знаете, мы очень сильно били по ним три ночи, но дела идут очень хорошо. Я называю это денуклеаризацией, она происходит. Все идет хорошо», — отметил он.

Трамп не подтвердил журналистам намерение возобновить операцию против Ирана, выразив мнение о том, что дела у Вашингтона с Тегераном идут хорошо.

«Я думаю, они существенно продвинулись, мы по ним очень сильно ударили на прошлой неделе», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возобновления США полномасштабной военной операции против Ирана. «Я думаю, они в порядке. Речь идет о денуклеаризации Ирана, все очень просто. У Ирана не должно быть ядерного оружия», — добавил он.