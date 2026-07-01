Израиль выделил земельный участок для строительства постоянного здания посольства США в Иерусалиме. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

По его словам, соглашение о выделении территории было подписано совместно с послом США в Израиле Майком Хакаби.

Саар заявил, что решение президента США Дональд Трамп о переносе американского посольства в Иерусалим в 2018 году стало одним из наиболее значимых дипломатических шагов и назвал его «историческим актом справедливости». Он также отметил, что после этого ряд государств последовали примеру Вашингтона.

Глава израильского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что новый шаг, по его мнению, отражает укрепление стратегического партнерства между Израилем и США. «Это еще одна веха в нерушимом союзе между Израилем и Соединенными Штатами», — заявил Саар, добавив, что стороны продолжат развивать двусторонние отношения.