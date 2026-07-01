Кыргызстан начал переговоры с Азербайджаном о возможных поставках ГСМ в республику. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях диверсификации поставок ведутся переговоры с некоторыми государствами», — заявил представитель министерства. По его словам, в настоящее время, в частности, прорабатывается вопрос о возможном импорте топлива из РФ, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, а также других государств.

Он также подчеркнул, что запасов бензина в Кыргызстане сейчас осталось примерно на 1,5 месяца, а дизельного топлива — приблизительно на месяц.

Между тем, как заявил первый вице-премьер правительства страны Данияр Амангельдиев изданию 24.kg, ситуация на топливном рынке республики остается стабильной и кабинет министров принимает необходимые меры, чтобы не допустить дефицита бензина, дизельного топлива и авиакеросина.