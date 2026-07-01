Силы обороны Украины в ночь на 1 июля поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и военный завод в Пензе.

Об этом сообщил в Telegram президента Украины Владимир Зеленский.

«Уже во второй раз наши санкционные меры в ответ на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе — одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние до объекта составляет более 1300 километров от линии фронта.

Кроме того, в Пензенской области наше оружие поразило стратегический объект российского военно-промышленного комплекса, который занимается разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, используемого оккупантами для ударов по нашим городам и общинам. Расстояние до цели — около 600 километров от линии фронта.

Каждый день реализуется наш план применения украинских дальнобойных средств воздействия. Это справедливый ответ на все, что Россия делает против нас.

Мир необходим, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна прекратить свою войну. И у российского руководства есть все возможности для этого.

Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает точность наших дальнобойных ударов», — написал Зеленский.